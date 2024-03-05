Жизнь продолжается: за неделю в Одессе родилось 126 малышей

За последнюю неделю в Одессе родились 126 малышей, что на 12 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Среди новых жителей Одессы одна пара близнецов, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество последней недели осталось за новорожденными мальчиками — на свет появился 71 юный одессит и 55 маленьких одесситок.

Наибольшее количество родов за прошлую неделю приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 48 младенцев.

Все городские роддома Одессы в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Одесса News информировала, что «Пакет малыша», который родители новорожденного или его опекуны могут получить в роддоме, стоит 7689 гривен. По желанию, можно получить денежный эквивалент «пакета малыша» и самостоятельно приобрести необходимое для ребёнка.

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