На прошлой неделе в Одессе родились 154 малыша

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 154 новорожденных, в числе которых одна двойня.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Новорожденные мальчики на минувшей неделе одержали численное преимущество – на свет появились 83 маленьких одессита и 71 юная одесситка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом месте по числу принятых родов на прошедшей неделе находится городской роддом №1, где увидели свет 47 малышей.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 195 новорожденных, в числе которых пять пар близнецов, а в семье Мокану из г.Рени Одесской области родилась тройня.

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