Такого количества заболевших COVID-19 в Украине за одни сутки ещё не было

В Украине за минувшие сутки обнаружили 3 584 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего их зафиксировано 166 244.

Такие данные обнародовала система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно этим данным, от осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерли 60 человек, всего в стране на сегодняшний день зафиксировано 3 400 летальных случаев.

В то же время выздоровели за сутки 1 589 больных COVID-19, в общем от коронавируса вылечились 73 913 человек.

Больше всего больных за сутки обнаружено в Харьковской (483), Тернопольской областях (390), Киеве (379) и Одесской области (325).

В то же время, как сообщает пресс-служба Министерства финансов, из Фонда борьбы с COVID-19 израсходовано 22,9 млрд грн, или 35% от общей суммы.

«По состоянию на 11 сентября 2020 года, из Фонда борьбы с COVID-19 израсходовано 22,9 млрд грн из 66 млрд грн. Это 35% от общей суммы», — говорится в сообщении.

При этом на здравоохранение использовано 2,3 млрд грн из 16,3 млрд, или 14,2%, на социальную защиту — 9,1 млрд грн из 10,6 млрд, или 86%, на обеспечение правопорядка — 2, 4 млрд грн из 2,5 млрд, или 95%. На образование, а именно: на возврат средств за пробное ВНО, потрачено 52,5 млн грн, или 100% выделенных средств.

На строительство и ремонт дорог использовано 9,1 млрд из 35 млрд грн, или 26%, на сферу культуры выделено 1 млрд грн, которые пока не использованы.

Как сообщала Одесса News, Украина занимает 25-е место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.