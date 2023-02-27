Элтон Джон: Я буду поддерживать народ Украины как никогда раньше

Благотворительный фонд британского певца Элтона Джона Еlton John AIDS Foundation переведёт в поддержку Украины через United24 $125 тыс.

Об этом сообщается в Telegram United24.

Деньги будут направлены на закупку 10 биохимических анализаторов крови. Их планируют использовать для лечения пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

«Обещание, которое я дал с киевской сцены, остаётся неизменным: я буду поддерживать народ Украины как никогда раньше», – прокомментировал музыкант своё решение.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года Элтон Джон обратился к мировому сообществу с призывом о необходимости обеспечить полноценный гуманитарный коридор для жителей разрушенного российскими оккупантами Мариуполя Донецкой области.

United24 – глобальная инициатива в поддержку Украины. Деньги от спонсоров поступают на счета Национального банка Украины, а потом направляются профильным министерствам. Платформа собирает средства по трём направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населённых пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины президент Украины Владимир Зеленский объявил 5 мая 2022 года. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Почти за 10 месяцев работы платформа United24 собрала более $287 млн.

Амбассадором платформы является теннисистка из Одессы Элина Свитолина.

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