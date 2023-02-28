28 февраля: что со светом в Одессе

НЭК «Укрэнерго» ликвидировала аварию в Одессе, произошедшую 27 февраля.

Это позволяет энергетикам ДТЭК «Одесские электросети» возобновить электроснабжение Одессы и Одесского района, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

По состоянию на 17:00 27 февраля вся критическая инфраструктура с электроэнергией и началось постепенное запитывание бытовых клиентов.

На 21.30 ДТЭК проинформировала, что компания вернула свет всем жителям Одессы.

«За 4 часа энергетикам ДТЭК удалось полностью вернуть свет жителям Одессы и Одесского района сразу после завершения ремонта оборудования «Укрэнерго». Если у вас нет света, возможно, у вас возникла локальная авария«, — сообщают энергетики.

Отмечается, что «выйти на довоенный уровень бесперебойного электроснабжения в текущих условиях – очень тяжело. Просим отнестись к этому с пониманием, не включать одновременно энергоёмкие приборы и использовать электроэнергию умеренно. После войны мы обязательно отстроим инфраструктуры Одесщины, и сделаем её лучше и современнее», — обещают энергетики.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod