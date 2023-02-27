В Одессе 27 февраля произошло аварийное отключение высоковольтной линии

Утром, 27 февраля, в Одессе произошло аварийное отключение высоковольтной линии.
Поэтому временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район, — сообщает ДТЭК «Одесские электросети».
Отмечается, что энергетики уже работают над устранением повреждений и восстановлением энергопитания.
В связи с отсутствием электроснабжения городской электротранспорт временно приостанавливает работу.
Работают бюветы по адресам:
- Прохоровский сквер, 3
- Сквер Футбола (пр. Небесной сотни, 14)
- Парк Победы
- Парк Горького (ул. Космонавтов, 17 а).
Идёт подключение генераторов на бюветах по адресам:
- ул. Гераневая
- сквер Мечникова
- ул. Ак.Глушко, 1.
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