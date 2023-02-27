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  4. В Одессе 27 февраля произошло аварийное отключение высоковольтной линии

В Одессе 27 февраля произошло аварийное отключение высоковольтной линии

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Утром, 27 февраля, в Одессе произошло аварийное отключение высоковольтной линии.

Поэтому временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район, — сообщает ДТЭК «Одесские электросети».

Отмечается, что энергетики уже работают над устранением повреждений и восстановлением энергопитания.

В связи с отсутствием электроснабжения городской электротранспорт временно приостанавливает работу.

Работают бюветы по адресам:

  • Прохоровский сквер, 3
  • Сквер Футбола (пр. Небесной сотни, 14)
  • Парк Победы
  • Парк Горького (ул. Космонавтов, 17 а).

Идёт подключение генераторов на бюветах по адресам:

  • ул. Гераневая
  • сквер Мечникова
  • ул. Ак.Глушко, 1.

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