В Одессе 27 февраля произошло аварийное отключение высоковольтной линии

Утром, 27 февраля, в Одессе произошло аварийное отключение высоковольтной линии.

Поэтому временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район, — сообщает ДТЭК «Одесские электросети».

Отмечается, что энергетики уже работают над устранением повреждений и восстановлением энергопитания.

В связи с отсутствием электроснабжения городской электротранспорт временно приостанавливает работу.

Работают бюветы по адресам:

Прохоровский сквер, 3

Сквер Футбола (пр. Небесной сотни, 14)

Парк Победы

Парк Горького (ул. Космонавтов, 17 а).

Идёт подключение генераторов на бюветах по адресам:

ул. Гераневая

сквер Мечникова

ул. Ак.Глушко, 1.

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