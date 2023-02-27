В Одессе горела станция ТО, в Измаиле — трава на большой территории, есть жертвы

25 февраля в 12:24 поступило сообщение о пожаре в Одессе по улице Николая Боровского.

Как сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию на место вызова 12 спасателей установлено, что горит имущество в подсобном помещении станции технического обслуживания.

Отмечается, что в 12:44 пожар ликвидирован на площади 10 м2. Во время тушения пожара спасён работник станции технического обслуживания, который после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.

К тушению пожара, кроме подразделений ГСЧС, привлекались 4 спасателя от коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета».

Причина пожара и ущерб – устанавливаются.

В этот же день горела сухая трава и заросли на открытой территории на 115-м километре вдоль реки Дунай в Измаильском районе. Более 2-х часов понадобилось 5 спасателям, чтобы ликвидировать загорание на площади 3 гектара. Причина пожара и ущерб – устанавливаются. Погибших и пострадавших нет, информирует ГУ ГСЧС.

Днём ранее трава горела и в Артиллерийском парке Одессы. По прибытию на место вызова спасателей установлено, что, кроме сухой травы, горел также мусор на 20 м2 открытой территории парка. Во время тушения пожара обнаружены тела 2-х погибших (анкетные данные устанавливаются).

«Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом (лицами). От ГСЧС привлекалась 1 единица пожарной техники и 6 спасателей», — говорится в оперативной информации ГУ ГСЧСУ.

Как сообщала Одесса News, 21 февраля случился пожар в одноэтажном частном жилом доме в селе Иваново Одесского района. На месте пожара обнаружено обгоревшее тело хозяина дома.

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