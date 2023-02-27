Максим Марченко обратился к жителям Одесской области

27 февраля начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко обратился к жителям региона по случаю 91-й годовщины образования Одесской области.

Текст обращения публикуется на Telegram-канале Максима Марченко.

Публикуем полностью текст обращения.

«Уважаемые земляки! Жители Одесской области! Сегодня, 27 февраля, Одесская область отмечает день своего образования. Это самый большой по территории регион Украины с богатой историей, удивительной природой и глубинными культурными традициями. Так случилось, что этот выдающийся день нашей истории, 91-ю годовщину, мы встречаем уже второй раз в условиях войны.

С первых дней полномасштабного вторжения Одесская область подверглась многочисленным вражеским ракетным обстрелам. Мы ощутили на себе все ужасы войны – разруху, горе и слёзы. К большому сожалению, мы имеем и потери.

Низко склоняю голову перед светлой памятью всех павших за Украину, сыновей и дочерей Одесщины, храбрых Защитников!

Главным богатством нашей области есть люди – искренние, трудолюбивые, талантливые и патриотические. Чту тех, кто творил историю Одесской области, благодарю людей, которые строят сейчас наш край. Ведь сегодня очень важно не потерять тот мощный потенциал, который был создан и развит многими поколениями, и в условиях войны защитить и сохранить родную землю!

У нас много амбициозных планов и проектов, и мы готовы к их реализации сразу после нашей Победы над российскими оккупантами.

В этот день хочу ещё раз поблагодарить всех за патриотизм, выдержку, достойную и несокрушимую позицию!

Мира нашей прекрасной и несравнимой Одесщине! Пусть и дальше процветает наша область, а мы все вместе будем делать всё возможное и необходимое для развития нашего края!

С Днём рождения, Одесщина!».

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