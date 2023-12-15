В бою за Украину погиб житель Одесской области солат Александр Симоненков

На фронте погиб солдат Александр Симоненков из Одесской области.
Об этом сообщила в Facebook пресс-служба 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса.
Воин отдал жизнь за Украину, выполняя боевое задание, и до последнего вздоха оставался верным воинской присяге.
Ему было 48 лет.
Одесса News информировала о гибели на фронте солдат 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса Владимира Злобаря из Одесской области.
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Фото: 126-я отдельная бригада терробороны г.Одесса/Facebook
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