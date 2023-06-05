В Одессе почтили память детей, погибших от войны

4 июня в Одессе, как и по всей Украине, почтили память детей, погибших в результате вооружённой агрессии Российской Федерации.

Как сообщается на сайте «Одесса» горсовета, председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, председатель облсовета Григорий Диденко, городской голова Одессы Геннадий Труханов, другие руководители региона и города положили цветы и игрушки к дому в жилом комплексе «Тирас», в котором в апреле 2022 года от российской ракеты погибли 8 человек, в том числе трёхмесячная девочка.

«Очень страшно, когда гибнут дети. Эта «армия», убивающая детей, женщин, пожилых людей, не заслуживает называться солдатами. Это варвары, изверги, террористы. Вечная и светлая память всем деткам, жизнь которых унесла Россия. Самые искренние соболезнования семьям, которые пережили самое страшное горе – потерю детей», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Также в Городском саду прошла акция «Голоса детей», которая проводилась по всей стране по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской. Во время акции участники развесили колокольчики на деревьях, символизирующие голоса погибших детей.

Для справки. В Украине 4 июня чтят память детей, погибших в результате вооружённой агрессии России против Украины. Памятный день был установлен постановлением Верховной Рады в 2021 году.

Как сообщала Одесса News, 1 июня в Одессе отметили Международный день защиты детей.

Фото и видео: «Одесса»

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