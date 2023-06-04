В Одесской филармонии пройдёт ROCKORGAN SHOW

10 июня ROCKORGAN SHOW снова в Одессе с обновлённой, ещё более увлекательной программой, для чего на место проведения — Одесскую филармонию — будет привезён и установлен красавец-орган AHLBORN, чтобы подарить вам незабываемые впечатления.

Мощность и масштаб звучания поразят каждого. Мировые рок-хиты разных времён в новом увлекательном формате – легендарные композиции прозвучат в аранжировках для органа, который предстанет в необычном, далёком от академического амплуа.

Вы услышите самые популярные произведения Deep Purple, QUEEN, Scorpions, AC/DC, Madonna, Evanescence, Rod Stewart, Vangelis, Led Zeppelin, Bonnie Tyler и т.д.

За пультом органа будет блистательный композитор и виртуозная исполнительница, любимица меломанов всего мира, заслуженный деятель эстрадного искусства Украины — Елена Удрас (Украина/США).

Специальный гость программы – пианист-виртуоз Алексей Петухов (Одесса).

Стоимость билетов от 320 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 18.00.

Адрес: ул.Бунина, 15.

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