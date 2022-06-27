В Одесском музее им.А.Блещунова новая художественная выставка

Одесский муниципальный музей личных коллекций имени А.В. Блещунова (Польская, 19) в своём выставочном пространстве «Квартира №6» представляет выставку Ирины Потапенко «Подвальные хроники».

На выставке представлена серия “Алиса в разрушенном городе” и иллюстрации к новой книге о войне в Украине.

«Искусство помогает заново пережить тот сложный и тяжелый опыт, к которому человек не знает, как подступиться, — говорит заведующая выставочным отделом музея Мария Апрятова. – Мы видим, с какой добротой, с каким юмором художница переносит свое испытание. Я тоже фанат «Алисы в стране чудес», и мне близки листы, в которых герои любимой сказки оказываются в элементах сегодняшней реальности. Цвета этих работ позитивные, яркие, напоминающие о том, что жизнь продолжается, кто-то в кого-то влюбляется, кто-то отмечает день рождения, коты требуют еды… Мы не можем застыть, как мушки в янтаре, в этом страдании».

«Я стремлюсь передавать не то чтобы красоту, но гармонию войны, — уточняет Ирина Потапенко. – Не у всех, конечно, есть подвал на даче, где можно прятаться во время воздушной тревоги, многие, я знаю, просто бегут в коридор. А мы с мужем сидим в подвале, и там я еще и рисую на планшете. Сейчас такое время, когда концентрируются гражданские позиции наряду с художественными идеями. Кроме Алисы, я вижу в ситуации войны Дороти и Тотошку, героев «Волшебника в Стране Оз»: домик поднимается ввысь, и ветер несёт его в Украину, в Мариуполь, в 2022 год…».

Посетить выставку можно по субботам и воскресеньям, с 12 до 19:00.

Фото: Одесса News, Культурометр

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