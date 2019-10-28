Интеллигент, достойный сын Молдаванки даст концерт в Одессе

16 ноября в Одесской Филармонии выступит таки единственный музыкальный кооператив города. Не пропустите концерт настоящей банды из Одессы, которая исполняет яркую смесь хулиганского фольклора Молдаванки и клезмерской музыки.

На сцене — король одесского фольклора Феликс Шиндер, интеллигент и достойный сын Молдаванки вместе с одесским музыкальным кооперативом «Деньги Вперёд».

Это будет не просто выступление, в живой, интерактивный спектакль, где смогут поучаствовать и сами зрители.

Вас ждёт атмосфера настоящего праздника. Тут нет посторонних, поэтому каждого встречают, словно близкого родственника – «чтобы вы нам были здоровы»! Вы прочувствуете настоящую Одессу, узнаете город таким, как он есть: тесные дворики, южный говор, особый юмор, неповторимый солёный воздух…

Феликс Шиндер и «Деньги Вперед» гарантируют танцы до упаду, хорошее настроение на месяцы вперёд и огромный заряд положительной «одесской» энергии!

Держите свой карман шире – у них есть, что туда положить. Знай, как гулять!

«Деньги Вперед» — одесский музыкальный коллектив, основанный в 2014 году. Определяют свой стиль как Odessa Gangsta Folk — соединение еврейской народной музыки и рок-н-ролла, хулиганского городского фольклора Молдаванки, клезмера, балканских ритмов и особого одесского юмора.

Феликс Шиндер, которого именуют «королём одесского фольклора», — солист «Деньги Вперёд», известен многим благодаря участию в ТВ-шоу «Голос Страны», путешественник, любитель «дорожного» блюза и «ортодоксальный хулиган».

Начало в 19:00.

Билеты от 200 до 650 гривен можно купить здесь.