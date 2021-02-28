Впервые в Одессе чувственное шоу для женщин

Впервые в Украине 7 марта в честь всех женщин на сцене Одесского Украинского театра яркое шоу от невероятных “MALE EMPIRE”.

Если вы ожидаете простого стрип-шоу, вы его здесь не найдёте. MEN$ подготовили самую горячую программу, чтобы покорить женские сердца с помощью шоу-представлений в стиле LAS Vegas Style практически по системе «все включено». Шоу длится два часа и полно азарта и неожиданных сюрпризов от неотразимых МУЖЧИН.

Мужчины не стесняются хвастаться своим точёным прессом, стальными мускулами и соблазнительными движениями. Их обаяние, юмор и внутренний «плохой мальчик» разожгут жар в любом зале.

Каждое выступление оформлено в уникальном стиле, который соответствует фантазии любой женщины.

«Male Empire Night_ Out Show» предлагает именно то, что обещает название: профессиональное и чувственное шоу, сохраняющее мужскую силу хорошо тонированного мужского телосложения и харизматичных личностей, которые знают, как сводить женщин с ума от желания.

За два года более 150 выступлений в США и 80 по всей Европе.

Это шикарное вечернее шоу для женщин (+18)

Цена билетов от 350 до 2 000 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите в воскресенье к 19:00.