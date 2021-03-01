С 1 марта в Украине повышают пенсии

С понедельника, 1 марта, пенсии для восьми миллионов граждан Украины возрастут на 11%.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Favebook.

«Уже завтра пенсии для восьми миллионов украинцев вырастут на 11%. В среднем рост составит 300 грн», — написал Шмыгаль.

По его словам, Кабинет Министров также продолжает работать над дополнительными механизмами поддержки. Например, в прошлом году люди в возрасте от 80 лет начали получать 500 грн ежемесячной доплаты, а уже в этом году дополнительные выплаты в размере 400 грн начнут получать и люди старше 75 лет.

«Правительство также подало законопроект, который чётко будет определять автоматическую индексацию пенсий 1 марта. Ещё одним шагом к справедливой и достойной пенсии в Украине станет введение накопительной системы, над которой правительство и парламент сейчас активно работают», — добавил Премьер.



По его мнению, «власть заботится о людях».

Как сообщала Одесса News, с 1 апреля 2021 года планируется провести автоматический перерасчёт работающим пенсионерам с учётом заработной платы в период работы и стажа работы.

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