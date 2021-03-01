В популярном шоу «МастерШеф» осталось три одессита

С первых минут в субботнем, 4-м выпуске популярного телепроекта «МастерШеф. Профессионалы»-3, в котором принимают участие 4 представителя одесского региона, царила напряжённая атмосфера.

Претендентов из Одессы — Лидию Корниенко, Лилию Стоянову, Руслана Яковлева и Дмитрия Кузнецова — на главный приз проекта СТБ ждало немало интересных задач. Однако не все смогли с ними справиться.

Наш Дмитрий Кузнецов, получив чёрный фартук, сошёлся с ещё тремя такими же, как он, чернофартушечниками. Придя на битву, на рабочих поверхностях они увидели маленькие баночки. Блюдо участников должно было занять площадь банки ― то есть быть очень маленьким и лёгким.

У одного из участников жёсткого противостояния блюдо вышло самое вкусное, у другого ― самое тяжёлое, у третьего — слишком сладкое.

Дмитрий подал два вида крема и бисквит с апельсиновой цедрой и карамелью, но крема было слишком много.

В итоге кухню «МастерШеф. Профессионалы»-3 в 4-м выпуске покинула 25-летняя кулинар из Умани Марина Собко и одесский шеф-повар Дмитрий Кузнецов.

Как сообщала Одесса News, в проекте борьбу за звание лучшего мастер-шефа продолжили 41-летняя Лидия Корниенко, которая сейчас живёт в Одессе и работает в контактном баре «Нипер Бар», 33-летняя Лилия Стоянова, шеф-повар одесского ресторана «Коллаборация» и 26-летний Руслан Яковлев.

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