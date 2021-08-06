Кулинары с мировым именем знакомятся с одесской кухней

С целью ознакомления с гастрономическим потенциалом Одессы и налаживания дальнейшего сотрудничества в сфере гастрономического туризма в Одессе начался презентационный тур, который пройдёт с 5 по 9 августа.

Как сообщает официальный сайт города, в современной Одессе проживают представители около 130 национальностей. Вобрав в себя лучшие кулинарные традиции представителей народов разных стран, одесская кухня сегодня представляет собой яркую смесь самобытных культур и вкусов.

Отмечается, что среди приглашённых гостей – Гьокмен Сьозен, мировой кулинарный эксперт и основатель известного гастрономического шоу Gastromasa, которое проводится в Турции и входит в пятёрку лучших гастрономических событий мира. В 2007 году Сьозен основал Sözen Publishing and Organization, которая является издателем гастрономических журналов FoodinLife и Patisserie. Также он объединил основных игроков туристической гастрономии в Анталье под своим брендом FSUMMIT.

«Презентационный тур будет способствовать подготовке к Большому гастрономическому саммиту, проведение которого запланировано в Одессе в сентябре/октябре 2022 года. Это событие призвано объединить рестораторов, шеф-поваров, поваров, гастроэнтузиастов и всех, кто с любовью развивает и поддерживает интерес к украинской гастрономии», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в проходившем в этом году на телеканале СТБ телешоу «МастерШеф Профессионалы-3» в десятке сильнейших была наша землячка – одесситка Лидия Корниенко.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.