В «МастерШеф» осталось 6 человек, в том числе одесситка, жаждущие победы в шоу

Субботним вечером 21 мая завершился 16-й выпуск телепроекта «МастерШеф. Профессионалы»-3, в котором принимает участие шеф-повар одесского ресторана «Коллаборация» Лилия Стоянова.

В этом выпуске телеканала СТБ на кухне «МастерШеф. Профессионалы» появились звёзды проекта «Хата на тата» ― семья Ковтун. Глава семейства Русланиус ― блогер-миллионщик с армией поклонников в соцсети «ТикТок». Мастер-шефам нужно было угодить каждому члену семьи и приготовить для папы брутальную и калорийную пищу, для мамы ― лёгкую и диетическую, детям ― сытный и полезный обед в школу, а также романтический ужин для супругов.

Наша землячка попала в команду «синих», которая приготовила романтический ужин из равиоли с курицей и беконом, детям ― медальоны из куриной грудки и морковные чипсы, для папы ― куриные колбаски, а для мамы ― салат с куриной грудкой и картофелем.

Однако, участникам «Хата на тата» больше понравились блюда команды «красных».

Путём голосования Лилии удалось избежать чёрного фартука.

Однако, тяжёлые испытания были впереди.

Во втором конкурсе участникам нужно было приготовить одно блюдо, в котором звездой должно было стать мясо под коробкой. Все, что оставалось от приготовления блюда, должно было вновь использоваться участниками, но уже не с остатками своих блюд, а с тем, что осталось от приготовления еды другими участниками конкурса. По такому принципу семёрка лучших готовила по четыре блюда.

Лилия не справилась с этой задачей, за что получила чёрный фартук.

На конкурс чёрных к Лиле присоединились ещё трое кулинаров.

Мало того, что они вновь получили продукты, из которых уже готовили блюдо на кастинге, так ещё из этих продуктов надо было приготовить совершенно другое блюдо и приготовить его … без сковородки, без кастрюли, без ложки. Всю девайсную посуду нужно было сделать самостоятельно из пергамента, пакетов, фольги.

Лилия приготовила тартар из ягнёнка с каперсами, базиликом, розмарином, различными видами чипсов и винным соусом. Блюдо кардинально отличалось от того, которое было на кастинге, но нарезка тартара была неправильной, а каперсы не ощущались в блюде, — сказали судьи.

Но хуже всех с заданием справился Николай Мыгаль из Ивано-Франковска, для которого телепроект завершился. Любопытно, что во время первого конкурса из уст Николая прозвучала фраза: «Мне не нравится, как Лиля работает». Жюри оценило, кто как работает.

На своей странице в Facebook Лилия прокомментировала своё участие в этом выпуске: «Честно скажу, в эти дни чувствовала себя максимально плохо, неделю на обезбаливающих, от напряжения голова болела бесконечно. Во втором конкурсе думала, что меня инсульт хватит или минимум бахнусь в обморок… Но пронесло, выстояла! А всё потому, что не в моих правилах сдаваться!»

Следующий выпуск «МастерШефа» в субботу, 29 мая, в 19 часов.

Одесса News опубликовала эксклюзивное интервью, которое дала одесская участница телепроекта «МастерШеф. Профессионалы»-3 Лидия Корниенко.

Фото: СТБ, Facebook

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