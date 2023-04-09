Одесскому представителю в «МастерШеф» было несладко

8 апреля телеканал СТБ показал очередной, 9-й, выпуск самого масштабного кулинарного проекта «МастерШеф.Профессионалы»-4, в котором принимал участие последний представитель Одессы.

В новую кулинарную битву вступил Антон Гильчук, который в составе 14 участников телепроекта старался доказать, что достоин звания лучшего украинского повара-професионала.

Они уже все показали себя сильными поварами, поэтому в этом выпуске конкурсы стали ещё сложнее.

Антон на кухне появился с новой причёской, на что обратили внимание не только участники, но и судьи. Эктору она нпомнила причёску одного из героев мультсериала о Симпсонах. «Причёска, как причёска. Чё тут такого?», — скромно отреагировал Антон.

В первом испытании 9-го выпуска телепроекта кулинары принимали гостей — владельцев ресторанного бизнеса, пострадавших от войны. Кому-то пришлось покинуть родной город из-за оккупации, а чьё-то заведение разрушили российские снаряды.

Закупить продукты для встречи гостей участникам надо было на базаре, продавцами которого были судьи. Настоящие профессионалы знают, что вкусное блюдо начинается не на кухне, а на этапе выбора продуктов. На этот раз участникам пришлось торговаться, выбирая лучшие ингредиенты.

Из закупленных продуктов команда Антона Гильчука представила солёный эклер с рапанами. За него команда получила балл, необходимый, чтобы не получить чёрные фартуки.

Во втором конкурсе Антон и его соперники должны были показать, насколько хорошо участники успели изучить судей. Ведь на этот раз им нужно было приготовить персональные блюда для Эктора Хименес-Браво, Ольги Мартыновской и Владимира Ярославского с учётом их вкусов.

Конкурс был индивидуальным. Под коробками-загадками участников ждал продукт с тремя звёздочками. На поверхности лежали фотографии с судьями. Задание: приготовить по три блюда, каждое из которых должно было покорить Ольгу, Эктора и Владимира. Иными словами, создать психологические портреты судей с помощью кулинарных произведений искусства.

Антону это удалось: он приготовил для Эктора украинские вареники с картофелем и грибами, подчеркнув, что этот судья — настоящий украинский козак. Для Ольги было приготовлено нежное блюдо с буряком, а для Владимира — ромовая баба. Судьи, в принципе, были удовлетворены кулинарными изысками Антона и в битву чёрных в этом выпуске телепроекта он не попал.

Битва чёрных – это маленькая месть судей за то, что некоторые участники не угадали с блюдами в предыдущем конкурсе. Они либо были невкусными, либо не соответствовали вкусам того судьи, который это блюдо дегустировал.

Под коробками-загадками участники обнаружили те три блюда, которые в предыдущем конкурсе забраковали судьи. Чтобы снять с себя чёрный фартук, кулинарам нужно было из остатков трёх неудачных блюд приготовить одно, достойное победы.

Не смогли реабилитироваться в битве чёрных и остаться в проекте двое участников — Саша Димитров из Львова и кондитерка из Харькова Полина Клименко.

Таким образом, в проекте осталось вместе с Антоном 12 человек.

За следующими приключениями Антона Гильчука будем наблюдать по СТБ 15 апреля.

Фото и видео: СТБ

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