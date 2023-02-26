Одесситы в «МастерШефе»: первые слёзы, первый чёрный фартук, первая травма

25 февраля телеканал СТБ показал очередной, 3-й выпуск проекта «МастерШеф.Профессионалы»-4, в котором принимают участие 3 представителя одесского региона.

В этом выпуске одессит Антон Гильчук, су-шеф одесского ресторана Юрий Крыжановский и кондитер Виктория Сопина впервые начали соревноваться в белых кителях. Судьи придумали непростые задачи, чтобы проверить каждого. Блюда-антонимы, блюда-песни и блюда-ткани. Возможно ли такое?

Для кого-то оказалось возможным, для кого-то из участников телепроекта — нет.

Первым, кому пришлось понервничать, был Антон Гильчук, которого судьи назначили капитаном пятёрки кулинаров и с этой задачей он не справился.

Блюда-антонимы – это всем известные кулинарные шедевры, которые нужно было подать судьям наизнанку. Антон взялся за объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО – украинский борщ. Член его команды Виктория Сопина — за трюфельные конфеты в виде вишни с трюфельным муссом. При готовке блюда Виктория поранила ножом палец и медикам проекта пришлось оказать ей первую медицинскую помощь.

Словом, не задалось! Команда не смогла реализовать ни одного блюда. Более того, попросили судей не пробовать то, что вынесли. В результате Антон оказался первым из участников проекта с чёрным фартуком.

Антон расстроился до слёз.

Во втором конкурсе участники работали в тройках. Испытание заключалось в исполнении песен, в тексте которых содержались названия необходимых продуктов. Главное — быть в хорошем настроении, петь на украинском и угадывать нужные составляющие!

В этом и последующем конкурсах одесситы были на высоте. Справился со всеми задачами и Юрий Крыжановский.

Участников с чёрными фартуками ждало испытание — приготовить ткань, т.е. воспроизвести фактуру в приготовленной еде. Семь видов тканей – это семь видов фактур, которые нужно воспроизвести визуально в блюде. Например, копируя джинс – приготовить нечто похожее, например, кожуру рыбы.

Антон справился с поставленной задачей и снял с себя чёрный фартук.

Следующие испытания тройки одесситов в составе 19 оставшихся на проекте участников СТБ покажет 4 марта.

Фото: СТБ

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