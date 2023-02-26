В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Михайлов, светлая ему память

На войне с российским захватчиками погиб житель Нерубайской громады Одесской области Сергей Михайлов.
Об этом сообщили на официальной странице Нерубайской сельской территориальной громады в Facebook.
С Сергеем простились на площади возле катакомб 30 января.
Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года под Бахмутом погиб защитник из Одессы, воспитанник футбольной команды «Черноморец» Руслан Басмов с позывным «Бас».
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Нерубайская сельская тергромада/Facebook
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