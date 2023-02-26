MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Михайлов, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Михайлов, светлая ему память

2-1.jpg

На войне с российским захватчиками погиб житель Нерубайской громады Одесской области Сергей Михайлов.

Об этом сообщили на официальной странице Нерубайской сельской территориальной громады в Facebook.

С Сергеем простились на площади возле катакомб 30 января.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года под Бахмутом погиб защитник из Одессы, воспитанник футбольной команды «Черноморец» Руслан Басмов с позывным «Бас».

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Нерубайская сельская тергромада/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Просмотров: 56

Смотрите также...

scroll to top