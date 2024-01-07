В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Абрамов, светлая ему память

На фронте погиб 32-летний житель села Торосово Затишанской громады в Раздельнянском районе Одесской области Сергей Абрамов.

Он был водителем-электриком взвода радиоразведки разведывательной роты, — сообщила пресс-служба громады.

Свою последнюю боевую задачу защитник выполнил 14 октября 2023 года у населённого пункта Невское Донецкой области. Здесь получил ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Сергей был сильный духом, любил спорт и был целеустремлённым человеком. Родился 3 июля 1991 года в селе Торосово, здесь окончил 11 классов и продолжил обучение в Захаровском профессионально-техническом училище. После службы в армии работал в Одессе на разных работах – на строительстве и в охране. Впоследствии вместе с двумя односельчанами в родном селе занимались выращиванием овец. С 18 лет парень рос без матери – она умерла от тяжёлой болезни, а пять лет назад ушёл из жизни и отец. Поэтому из родных у Сергея только два старших брата и сестра (он был самым младшим в семье). Не успел наш воин создать собственную семью, потому что сначала стремился крепко «встать на ноги». Но все планы перечеркнула война.

С января 2023 года Сергей Абрамов был мобилизован на военную службу. Никто из родных даже не знал конкретного места его пребывания – в разведывательной роте он всё держал в секрете. В телефонных разговорах с близкими говорили на разные темы, а вот о своём местонахождении никогда не говорил. Лишь из извещения о смерти родные узнали, что Сергей был на передовом фронте.

Одесса News информировала о гибели 20 октября 2023 года на фронте, жителя Измаила, помощника отделения боевой подготовки штаба, лейтенанта Виктора Чечина.

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Фото: Затишанская громада

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