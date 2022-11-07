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  4. Минувшим боевым днём враг пытался удержать занятые рубежи на юге Украины

Минувшим боевым днём враг пытался удержать занятые рубежи на юге Украины

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На юге Украины в прошедшие сутки противник вёл оборону и пытался удержать занятые рубежи, продолжал наносить огневое поражение по позициям наших войск, громадам, близким к линии фронта и тыловым районам, разрушая инфраструктуру, убивая мирное население.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» в Facebook.

В ответ на действия противника за минувшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 147 огневых задач, авиация совершила два результативных вылета — поражено сосредоточение сил и средств врага в нескольких населённых пунктах.

«Ориентировочные потери противника в течение боевого дня: 14 погибших, три единицы автобронетехники, пункт управления БПЛА, а также три склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах. Остальные результаты поражения доразведываются», — говорится в сообщении.

По уточнённой информации, подтверждено поражение врага за предыдущие дни в Каховке, где в результате удара по зданию базирования подразделению из 200 захватчиков нанесён существенный урон. Последствия враг тщательно скрывает, в городе усилен административно-полицейский режим и давление на население.

В Бериславе от местных требуют принудительной эвакуации до 10 ноября. Оккупанты снова шантажируют техногенной катастрофой из-за возможного разрушения Силами обороны Украины дамбы Каховской ГЭС, — информируют украинские военные.

Как сообщала Одесса News, по итогам предыдущего боевого дня на южном направлении вражеская армия сокращена на 5️7 военных, 2 танка, 2 крупнокалиберные гаубицы, 3 единицы автобронетехники.

На главном фото боец отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Фото: ОК «Юг», Генштаб ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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