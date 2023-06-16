В Украину прибыли лидеры 6 африканских стран

В Украину 16 июня прибыли «с мирной миссией» руководители 6 африканских стран.

Как сообщает Укринформ, на станцию Немешаево вблизи Бучи поездом прибыли президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, Президент Замбии Хакаинди Хичиллема; Президент Сенегала Маки Салл; президент Коморских Островов Азали Ассумани, который сейчас возглавляет Африканский Союз; Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули; министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго.

Как проинформировала пресс-служба Сирила Рамафосы в Twitter, Президента встретили спецпредставитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх и посол ЮАР в Украине Андре Грюневальд.

Ночью пресс-служба Рамафосы публиковала видео и фото во время его общения в поезде с главами государств и правительств африканских стран, которые участвуют в мирной миссии африканских лидеров. В сообщении было указано, что они направляются в Киев.

Ранее стало известно, что делегация африканских стран хотела предложить, в частности, приостановку действия ордера Международного гриминального суда на арест Путина и ослабление антироссийских санкций.

16 мая Рамафоса заявил, что африканские страны предлагают свою инициативу, чтобы помочь завершить войну РФ против Украины. 7 июня стало известно, что президенты нескольких африканских стран посетят Киев и Санкт-Петербург, чтобы встретиться с президентами России и Украины.

15 июня пресс-служба Рамафосы сообщила, что он посетил Польшу и отправился в Украину для переговоров с Зеленским.

«Человеческие и негативные экономические последствия и напряжённость, возникающие в результате конфликта между Украиной и Россией, – это серьёзная ситуация, которая затрагивает всех нас во взаимосвязанном мире», – сказал Рамафоса накануне визита в Украину.

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