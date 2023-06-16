В Одессе проведён очередной мониторинг морской и питьевой воды

В Одессе обнародованы результаты проб морской и питьевой воды по состоянию на 16 июня.

По информации ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины», из отобранных 2-х проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 2-х проб питьевой воды на санитарно-химические показатели нестандартные пробы не обнаружены.

Отмечается, что в отобранных 10 июня пробах из точки в г. Одессе (причал №2 морского порта) обнаружен холеровидный вибрион НАГ 1-й группы по Хейбергу (выделенные холероподобные НАГ вибрионы не являются возбудителем холеры, но вызывают заболевания острыми кишечными инфекциями).

В отобранных пробах морской воды 14 июня выявлен положительный результат СНК астровируса. Санэпидситуация находится на постоянном контроле.

По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области), в отобранных пробах морской воды на пляже «Ланжерон» зафиксировано превышение взвешенных веществ в 5 раз, солёность ниже нормы в 2,9 раза; в отобранных пробах на 16-й станции Фонтана зафиксировано превышение взвешенных веществ в 2,1 раза, солёность ниже нормы в 2,4 раза.

По результатам ведомственного лабораторного контроля Филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс», питьевая вода соответствует гигиеническим требованиям.

«Вода в Днепре загрязнена в 28 тысяч раз выше нормы, это следствие подрыва Каховской ГЭС, — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. «Если человек будет купаться в такой воде, то потенциально может возникнуть заболевание. Очистные сооружения перешли на экстренные режимы дезинфекции. Ужесточён мониторинг качества воды в водопроводной сети, чтобы не пропустить вспышку», — предостерёг всех украинцев министр.

Как сообщала Одесса News, в отобранных пробах морской воды от 12 июня выявлены положительные результаты РНК ротавируса А и ДНК сальмонеллы.

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