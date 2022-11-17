Из портов Большой Одессы зерно будет экспортироваться ещё 120 дней

В Стамбуле договорились о продолжении работы «зернового коридора» по экспорту продовольствия из трёх украинских морских портов ещё на 120 дней.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Отмечается, что гарантами выполнения инициативы остались Организация Объединённых Наций и Турция.

Кроме того, Украина официально обратилась к партнёрам в рамках инициативы с предложением продлить её минимум на год и присоединить к ней порт Николаев. Как отметил Кубраков, Украина пока ожидает ответа.

Министр также подчеркнул важность обеспечения эффективной работы Совместного Координационного центра (СКЦ), поэтому украинская сторона внесла свои предложения по решению имеющихся проблем.

«Мы должны использовать весь имеющийся экспортный потенциал наших портов, чтобы мир быстро получал необходимые объёмы продовольствия», – резюмировал он.

Как сообщала Одесса News, днями в Эфиопию отправилось первое судно с 27 тысячами тонн украинской продовольственной пшеницы.

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договорённости о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы 1 августа. Благодаря Черноморской зерновой инициативе снизились цены на продовольствие, что косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

Мининфраструктуры Украины 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе «зернового коридора» судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей.

29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, в результате которых, по неподтверждённым данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в «зерновом соглашении» из-за «террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора».

31 октября в ООН заявили, что «зерновое соглашение» остаётся в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него. 31 октября и 1 ноября, несмотря на приостановку РФ участия в «зерновой сделке», из портов Украины вышли суда с продовольствием.

Президент Турции 1 ноября провёл с президентом РФ Владимиром Путиным переговоры по поводу «зернового соглашения». Россия после переговоров с турецкой стороной сообщила, что возвращается к «зерновой сделке».

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