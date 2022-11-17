В Одесском музее западного и восточного искусства покажут короткометражки

В Одесском музее западного и восточного искусства 19 ноября очередной показ украинских короткометражных фильмов.
На сей раз будут показаны короткометражки одесских кинематографистов.
Изюминка этого показа в путешествиях актёров-персонажей по фильмам разных режиссёров, одесским локациям и, конечно, в чисто одесской аутентике. Сказки. Комедии. Ужасы.
В программе:
- «Жанна» – режиссёр Наталья Бабинчук
- «Королевна» – режиссёры Елена Кутинова, Артур Садовников
- «Дорога» – режиссёр Сергей Лучишин
- «Цирк на дроте» – режиссёры Елена Кутинова, Артур Садовников
- «П.М.С» – режиссёр Анатолий Головань
- «Ужас, какое счастье» – режиссёры Елена Кутинова, Артур Садовников
- «Свинья» – режиссёр Сергей Коняхин.
Начало в 18:00.
Стоимость билета 100 гривен.
Адрес: ул. Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).