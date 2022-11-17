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В Одесском музее западного и восточного искусства покажут короткометражки

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В Одесском музее западного и восточного искусства 19 ноября очередной показ украинских короткометражных фильмов.

На сей раз будут показаны короткометражки одесских кинематографистов.

Изюминка этого показа в путешествиях актёров-персонажей по фильмам разных режиссёров, одесским локациям и, конечно, в чисто одесской аутентике. Сказки. Комедии. Ужасы.

В программе:

  • «Жанна» – режиссёр Наталья Бабинчук
  • «Королевна» – режиссёры Елена Кутинова, Артур Садовников
  • «Дорога» – режиссёр Сергей Лучишин
  • «Цирк на дроте» – режиссёры Елена Кутинова, Артур Садовников
  • «П.М.С» – режиссёр Анатолий Головань
  • «Ужас, какое счастье» – режиссёры Елена Кутинова, Артур Садовников
  • «Свинья» – режиссёр Сергей Коняхин.

Начало в 18:00.

Стоимость билета 100 гривен.

Адрес: ул. Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

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