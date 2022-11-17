В Одесском музее западного и восточного искусства покажут короткометражки

В Одесском музее западного и восточного искусства 19 ноября очередной показ украинских короткометражных фильмов.

На сей раз будут показаны короткометражки одесских кинематографистов.

Изюминка этого показа в путешествиях актёров-персонажей по фильмам разных режиссёров, одесским локациям и, конечно, в чисто одесской аутентике. Сказки. Комедии. Ужасы.

В программе:

«Жанна» – режиссёр Наталья Бабинчук

«Королевна» – режиссёры Елена Кутинова, Артур Садовников

«Дорога» – режиссёр Сергей Лучишин

«Цирк на дроте» – режиссёры Елена Кутинова, Артур Садовников

«П.М.С» – режиссёр Анатолий Головань

«Ужас, какое счастье» – режиссёры Елена Кутинова, Артур Садовников

«Свинья» – режиссёр Сергей Коняхин.

Начало в 18:00.

Стоимость билета 100 гривен.

Адрес: ул. Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).