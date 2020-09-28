На одесском кинофестивале продолжается онлайн-показ фильмов

На 11-м Одесском международном кинофестивале продолжается показ конкурсных фильмов в онлайн-формате, а также проходят творческие встречи с мастерами кино.

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.



Согласно расписанию, сегодня в рамках национального конкурса состоялся показ полнометражного фильма «Бес», «Мой милый дом», кинолент «Земля Геварa» и «Сестры Росинанта» — в рамках конкурса европейских документальных фильмов, фильм «Служители» в рамках международного конкурса.

Присоединиться к мероприятиям в прямом эфире можно на платформе oiff.online и на официальном YouTube-канале фестиваля.

На фестивале также проходят презентации, панельные дискуссии и другие онлайн-мероприятия для кинопрофессионалов, направленные на поддержку и развитие украинской индустрии кино и международное продвижение украинского кинематографа.



В частности, прошёл мастер-класс автора многих кинолент, режиссёра Романа Балаяна, удостоенного приза «Золотой тюльпан» Стамбульского кинофестиваля за фильм «Храни меня, мой талисман», премии «Ника» за «Лучший фильм стран СНГ и Балтии» за фильм «Райские птицы» и других наград.

Насыщенным будет и завтрашний день — 29 сентября. По расписанию, фестивальный день начнётся с 8 утра мастер-классом, который проведёт один из выдающихся композиторов современности, лауреат премий «Оскар». «Грэмми» и «Золотой глобус» Говард Шор. Затем покажут фильмы «Арабская тоска» (Франция-Тунис), «Материнство» (Аргентина-Италия), пройдёт встреча с творческими группами фильмов «На абордаж!», «Ты умрёшь в 12» и многое-многое другое.

Узнать расписание показов и посмотреть программу фестиваля можно на официальном сайте ОМКФ.

Присоединиться к мероприятиям в прямом эфире можно на платформе oiff.online и на официальном YouTube-канале фестиваля.

Как сообщала Одесса News, в онлайн-формате показы конкурсных фильмов будут проходить до 3 октября.