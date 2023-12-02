Фільм «Щедрик», знятий за сценарієм одеситки, тепер на платформі Netflix

Українсько-польська стрічка «Щедрик», знята за сценарієм одеської кіносценаристки, письменниці Ксенії Заставської (Оксани Присяжнюк), з 13 грудня стане доступною на платформі Netflix.

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

Одесса News інформувала, що картина описує події, які розгортаються з 1938 року в Івано-Франківську, тодішньому Станіславові. Одна імперія витісняє іншу, владущі режими ворогують, стрімко змінюється світ довкола. У одному будинку по сусідству жили кілька сімей різних національностей – українці, поляки, німці та євреї. Буремні події не залишили шансів на щасливе спокійне життя ні для кого з дорослих. Завдяки викладачці співів Софії шанс бодай на якийсь час почуватися безпечно отримали діти. Разом вони співали, забуваючи про страшне сьогодення і мріючи про щасливе майбуття.

В червні 2023 року фільм «Щедрик» був лідером касових зборів кінопрокату в Україні — майже 11 мільйонів гривень.

Зараз Ксенія Заставська проводить тур поїздок містами України, де презентує свою нову книгу «Щедрик. Моя сповідь» про те, як письменниця працювала над сценарієм кінострічки.

Для довідки. Netflix — це стрімінговий сервіс підписки, який дозволяє дивитися фільми та серіали на будь-якому підключеному до інтернету пристрої з підтримкою Netflix.

Фото: Держкіно, Ксенія Заставська/ Facebook

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