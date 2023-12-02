Командир в/ч ПВО в Одесской области продал почти всё дизтопливо своего подразделения

Государственное бюро расследований объявило подозрение командиру взвода одной из воинских частей противовоздушной обороны Одесской области, продавшего во время войны более 20 тонн стратегического горючего.

Об этом сообщило ГБР.

Установлено, что военнослужащий отвечал за получение и выдачу дизельного горючего, предназначенного для нужд подразделения. Однако, ради собственной наживы подозреваемый продал более 20 из 30 тонн топлива, выделенного военным, чем нанёс государству более 1,4 млн гривен ущерба.

Отмечается, что после начала уголовного производства «командир» возместил всю сумму ущерба в полном объёме.

Фигуранту инкриминируется небрежное отношение к военной службе (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Одесса News информировала, что в августе 2023 года в Одесской области разоблачили заместителя командира батальона одной из воинских частей, который почти год заставлял подчинённых строить ему частный дом.

Фото: ГБР

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