3,5 млн грн «наварили» чиновники на реконструкции футбольного поля в Лиманке

И.о. директора одного из государственных предприятий изрядно сэкономила на материалах и объёмах выполненных работ на спортивном объекте в селе Лиманка под Одессой, а в официальные документы внесла в разы завышенные сведения.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что разница от фактической стоимости реконструкции, оговорённой в договоре, была присвоена.

Установлено, что генеральный подрядчик, материалы по которому выделены в отдельное производство, делегировал фигурантке функции по реконструкции футбольного поля в селе Лиманка под Одессой, на которую Таировским поселковым советом было выделено почти 10 миллионов гривен.

«Чиновница, намереваясь присвоить часть бюджетных средств, завысила объёмы и стоимость выполненных строительных работ, использованных материалов, изделий и установленных конструкций. Официальные документы с заведомо ложными сведениями были поданы в органы Государственной казначейской службы Украины, что стало основанием для выплаты денег за фактически не выполнявшиеся строительные работы», — говорится в сообщении.

Общая сумма средств, безосновательно перечисленных на счета предприятия, составила почти три миллиона шестьсот тысяч гривен.

При наличии достаточных доказательств, собранных в ходе расследования, следователи следственного управления ГУНП в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры сообщили фигурантке о подозрении в составлении должностным лицом заведомо ложных официальных документов по предварительному сговору группой лиц (предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.366 Уголовного кодекса Украины) и растрате чужого имущества, путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Правонарушительнице грозит наказание лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет и с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года правоохранители задержали фельдшера по эпидемиологическому надзору в Одессе, которуая требовала 16 тысяч гривен за положительные результаты «проверки продукции».

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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