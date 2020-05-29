В Киевском районе Одессы произошло ДТП со смертельным исходом

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Киевском районе Одессы, случившееся сегодня, 29 мая.

Как сообщает Нацполиция Одесской области, в результате аварии, которая произошла на углу улиц Ильфа и Петрова и Архитекторской, погиб мопедист.

Предварительно установлено, что потерпевший, 1985 г.р., совершал обгон двухколёсного транспортного средства, двигавшегося впереди, зацепился за него рулём и упал прямо под грузовик, который двигался во встречном направлении.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, 25 мая на 405 км автодороги Киев-Одесса (Ивановский район Одесской области) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина.

Фото: Киевский отдел полиции в г.Одессе