Впервые в Одессе прозвучал последний школьный звонок онлайн

Сегодня в одесских школах в режиме онлайн прозвенел последний звонок, ознаменовав завершение 2019-2020 учебного года.

Как сообщает официальный сайт города, всего в учреждениях образования Одессы в этом учебном году обучались более 103 тысяч школьников.



«Завершившийся учебный год был необычным и непростым для участников учебного процесса — педагогов, школьников и их родителей. В связи с введённым карантином для учащихся школ было организовано онлайн-обучение, которое для многих стало серьёзным испытанием, а также возможностью оценить свои силы и способности в новой нестандартной ситуации», — говорится в сообщении.

Последний звонок в этом году прозвучал для 4 958 выпускников 11-х классов и 8 481 выпускника 9-х классов.

Для всех школьников начинается пора летних каникул.

Как сообщала Одесса News, внешнее независимое оценивание знаний в Одесской области будет проведено с 25 июня по 17 июля.

Видео: «Одесса»