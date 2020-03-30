В нидерландском парке Кекенхоф цветение тюльпанов покажут онлайн

В этом году из-за коронавируса Королевский парк цветов Кекенхоф в Нидерландах будет проводить туры по своим владениям в онлайн-режиме.

Об этом говорится на официальном сайте парка.

«Под лозунгом «Если люди не могут приехать в Кекенхоф, мы привезём Кекенхоф к людям!» парк откроется виртуально через онлайн-каналы. А это значит – красивые фотографии Keukenhof 2020, объяснения от садоводов и других людей, которые продемонстрируют, насколько парк красивый», – говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в этом году международный песенный конкурс «Евровидение», который должен был проходить в Роттердаме (Нидерланды), отменили в связи с пандемией коронавируса.