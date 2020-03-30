Бывший глава Одесской ОГА назначен новым министром охраны здоровья

Верховной Раде со второй попытки удалось поддержать кандидатуру Максима Степанова на должность министра здравоохранения.

За соответствующее постановление проголосовали 246 депутатов на внеочередном заседании парламента в понедельник, сообщает Укринформ.

Ранее Верховная Рада уволила Илью Емца с должности министра здравоохранения Украины.

Максим Степанов родился 18 августа 1975 года. Окончил Донецкий государственный медуниверситет им. Горького и Киевский национальный экономический университет по специальности «Международная экономика». Свободно владеет английским языком.

В 1999-2001 годах занимал должность заместителя генерального директора ДК «Торговый дом «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины». А в 2003-2004 годах работал в Государственной налоговой администрации Украины.

Степанов в 2011-2016 годах возглавлял ГП «Полиграфкомбинат «Украина». С 2017 по 2019 год был председателем Одесской облгосадминистрации.

Как сообщала Одесса News, министр здравоохранения Илья Емец подал в отставку.