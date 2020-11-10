Зеленский назначил временного руководителя Одесской облгосадминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении временным исполняющим обязанности председателя Одесской областной государственной администрации.

Об этом сообщается на сайте Главы государства.

Так, временное исполнение обязанностей председателя Одесской облгосадминистрации Указом №493/2020 возложено на Вячеслава Овечкина.

Овечкин до этого назначения был первым заместителем председателя ООГА.



Новый и.о. главы облгосадминистрации родился в 1983 году в Харькове. Учился в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого, получив диплом с отличием юриста-правоведа. Затем получил ещё один диплом с отличием об окончании Харьковского национального экономического университета по специальности международная экономика.

В 2005-2006 годах учился в Central European University (г.Будапешт, Венгрия), магистр международного хозяйственного права, LL.M., диплом с отличием, а в 2006 году учился в T.M.C. Asser Institute, Asser College Europe (Гаага), право ЕС и ВТО.

С 2001 года начал юридическую практику: работал юрисконсультом в харьковских ООО «Агат» и «МКК« Партнёр», затем в Киеве юристом представительства американской юридической компании Chadbourne & Parke, в 2007-2010 годах — юристом в украинском офисе английской юридической компании CMS Cameron McKenna, в 2011- 2013 — советником по инвестиционным проектам ОАО «Концерн АВЭК и Ко», 2014 — 2019 — консультировал юридическую компанию CMS Cameron McKenna (г.Киив) в проектах банковского и финансового права. В 2013 году возвращается в Харьков, где становится директором транспортно-экспедиционной компании «Сонора-Харьков».

В ноябре 2019 года уже бывший глава ООГА Максим Куцый назначил Овечкина своим первым заместителем.