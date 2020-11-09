Немцы в Одессе благоустроят территорию у памятного знака жертвам трагедии 1941 года

9 ноября мэр Одессы Геннадий Труханов провёл онлайн-конференцию с директором по вопросам Восточной и Центральной Европы Центра либеральной современности г-жой Марилуизе Бек (Федеративная Республика Германия).

Как сообщает официальный сайт города, стороны обсудили вопросы благоустройства территории у памятного знака, где во время оккупации Одессы в октябре 1941 года фашистами были сожжены более 25 тысяч жителей города (бывшие артиллерийские склады в районе площади Толбухина).

Отмечается, что представители Центра либеральной современности — постоянные гости Одессы, принимают активное участие в мероприятиях по сохранению культурной и исторической памяти в нашем городе.

Так, в октябре 2018 года гости из Германии принимали участие в Одессе в церемонии почтения памяти украинцев иудейского вероисповедания, убитых в период Второй мировой войны. Как отметила г-жа Марилуизе Бек, эта церемония оставила неизгладимые впечатления, и Центр либеральной современности принял решение об участии в реконструкции памятного знака и благоустройстве прилегающей территории.

Проект имеет полную поддержку со стороны Канцелярии Федерального канцлера Германии, Министерства иностранных дел и Президента ФРГ. Финансирование выделено, работы будут проводить Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития, а также Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ).

В ходе диалога состоялось обсуждение практических вопросов, которые предшествуют началу реализации проекта.



Как сообщала Одесса News, по инициативе Геннадия Труханова в Одессе начата процедура возвращения одесским улицам имён Маршала Жукова и 25-ой Чапаевской Дивизии.

Фото и видео: «Одесса»