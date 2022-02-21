В Одессе начали подготовку к курортному сезону

В Одессе стартовала подготовка к курортному сезону 2022 года.

Корреспондент Одесса News побывал на пляже «Отрада» и понаблюдал за процессом подготовки к курортному сезону, учитывая, что несколько дней назад здесь побывал мэр города Геннадий Труханов и провёл совещание с чиновниками профильных структурных подразделений Одесской мэрии.

Здесь завершается оборудование тренажёрной площадки. А мэр дал поручение также рассмотреть возможность установки теннисных столов рядом с новой площадкой воркаут на Трассе здоровья и обновления детской площадки, а также на спуске к пляжу «Отрада» привести в надлежащий вид площадки для игровых видов спорта (волейбол, большой теннис, бадминтон, футбол).

На пляже «Дельфин» пока чиновничьих телодвижений не видно. Во всяком случае, пепелище недавно сгоревшего дотла летнего клуба True Man Hot Boat на пляже не разобрано.



Вряд ли вписывается в концепцию мэрии избушка-касса по оплате пляжных услуг, а ведь мэр сказал, что «любое улучшение должно вписываться в общую концепцию благоустройства набережной».

Ни шатко ни валко продвигается подготовка к приёму отдыхающих и в других местах.

Одесса News обещает регулярно готовить фоторепортажи о подготовке коммунальных служб города и коммерсантов к новому курортному сезону.

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