В Одессе меняется движение транспорта из-за начала 2-го этапа ремонта Новощепного ряда

С 30 января начинается II этап капитального ремонта Новощепного ряда.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«I этап предусматривал закрытие части улицы Новощепной ряд, на участке от ул. Преображенской до ул. Водопроводной. II этап — закрытие части улицы ул. Водопроводной, на участке от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с началом II этапа капремонта Новощепного ряда временно закрывается движение автотранспорта по ул. Водопроводной (на участке от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная») и вносятся изменения в схемы движения автобусных маршрутов общего пользования.

После перекрытия планируется обновить все инженерные коммуникации, проходящие под ремонтируемым участком ул. Водопроводной: сети водоснабжения, водоотведения, бытовой и ливневой канализации, газопровода, энергоснабжения, связи, телекоммуникационные и сети наружного освещения.

После завершения ремонта инженерных сетей начнутся работы по устройству основания под новое трамвайное полотно и автомобильную дорогу. Затем будут обустроены рельсошпальная решётка и сами рельсы, а также выполнено новое асфальтобетонное покрытие проезжей части.

Работы планируется завершить в апреле 2021 года.



Видео: «Одесса»

Фото: Одесса News/Александр Александров