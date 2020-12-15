В Одессе продолжается капитальный ремонт Новощепного ряда

В Одессе продолжается масштабный капитальный ремонт Новощепного ряда, расположенного вдоль знаменитого одесского рынка «Привоз».

Традиционно, ходом ремонта интересовался лично мэр Одессы Геннадий Труханов, а поскольку он находится на лечении по поводу коронавируса в Одесской городской клинической инфекционной больнице, этот участок проинспектировал корреспондент Одесса News и подготовил фоторепортаж.

Как сообщало наше издание, проводимые работы разделены на два этапа: I этап — с 12 мая 2020 года по 12 января 2021 года: закрытие части улицы на участке от ул. Преображенской до ул. Водопроводной; II этап — с 12 января по 12 июля 2021 года: закрытие части улицы на участке от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная» (перекрёсток ул. Новощепной ряд и ул. Водопроводной).

Фото: Одесса News/Александр Александров