На Деволановском спуске в Одессе продолжаются ремонтные работы

В Одессе на Деволановском спуске продолжаются ремонтные работы.

Как передаёт корреспондент Одесса News, на сегодняшний день здесь началась заливка бетонного основания под будущее дорожное полотно. Сейчас работы дошли до участка от Таможенной площади до Строганова моста, где продолжается установка арматуры под заливку.

Есть заметные следы прокладки новых коммуникаций.

Ближе к мосту Коцебу лежит снятая историческая брусчатка и готовые секции из арматуры.

Выше моста Коцебу особых работ не видно.

В целом, хотелось бы, конечно, знать, какой вид будет в дальнейшем у Деволановского спуска и каков смысл укладки дорожного покрытия сейчас, если вокруг находятся несколько зданий под снос. Известно, что на Деволановском спуске, 11 вместо рухнувшего дома собираются строить торгово-офисное здание.

Работы ведёт фирма «Ростдорстрой» и нанятые ей субподрядчики, а городскому бюджету они обойдутся в 196,8 миллиона гривен.

Завершить реконструкцию обещают к концу следующего, 2023 года.

Фото: Александр Александров/Одесса News

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod