Труханов рассказал, какие архитектурные направления в Одессе у него в приоритете

Одесский городской голова Геннадий Труханов на расширенном онлайн-заседании Офиса урбанистики и архитектуры представил приоритетные для Одессы направления.

Об этом сообщается на официальном сайте Одессы.

Помимо руководителей итальянского и одесского Офиса Никколо Кассиду и Аттилио Маллиани, в заседании приняли участие студенты и ректор университета Генуи г-н Федерико Дельфино, ректор Одесской государственной академии строительства и архитектуры Анатолий Ковров и другие участники международного проекта.

Отмечается, что Офис урбанистики и архитектуры был создан по инициативе Геннадия Труханова с целью привлечения итальянских специалистов к вопросам развития городского пространства с сохранением его идентичности, обмена опытом по сохранению архитектурного и исторического наследия.

«В своё время Одесса строилась итальянскими зодчими, а многие из внедряемых сегодня проектов похожи или уже были внедрены в европейских странах. Участие широкого круга специалистов позволит избежать каких-либо ошибок и недоработок», — подчеркнул Геннадий Труханов.

В ходе онлайн-встречи городской голова также презентовал Офису приоритетные для Одессы направления, которые планируется реализовывать под патронатом Президента Украины. В частности, речь шла о реставрации памятников архитектуры, новом облике морского фасада города (Трассе здоровья и парке «Юбилейном»), создании урбан-парка, а также ряде инфраструктурных проектов для безопасного и комфортного перемещения (Ивановском путепроводе, реконструкции Хаджибейской дамбы с отведением вод Хаджибейского лимана и др).

Кроме того, городской голова рассказал итальянским партнёрам об идее создания на базе бывшего санатория «Ласточка» Центра реабилитации для детей с инвалидностью.

«Нам важна оценка европейских коллег с точки зрения обмена опытом и идеями, поскольку в Генуе уже функционирует аналогичный центр», — отметил мэр Одессы.

Все презентованные проекты были поддержаны Офисом урбанистики и архитектуры. Материалы будут переданы итальянской стороне для изучения и подготовки предложений.

Фото: Одесса

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