У Путина заявили, что Украина хочет создать «беду для себя и всей Европы»

В России заявили, что Украина ищет способ вернуться к силовому урегулированию ситуации в Донбассе под прикрытием увеличения присутствия в регионе военнослужащих НАТО.

Об этом пишет российский «Интерфакс» со ссылкой на интервью пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова на телеканале «Россия 1».

«Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Создать ещё одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот чего добивается Украина. И добивается она этого, скорее всего, под прикрытием тех же учений НАТО, кораблей НАТО в Чёрном море – американских, британских солдат в регионе, которых становится всё больше. Вот чего добивается Украина», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина добавил, что «это – болезненное зрелище, потому что это повлечёт за собой самые серьёзные последствия».



В другом интервью — Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на этом же телеканале — Песков, комментируя реплику ведущего о том, что массовые статьи в западных странах и заявления политиков о том, что Россия готовит вторжение в Украину, заставляют задуматься о возможности провокации.

«Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооружённые силы из-за океана. То есть, Соединённые Штаты Америки», — продолжил Песков.

Он заметил, что такое поведение «не совсем логично и не совсем прилично».

Как информировала Одесса News, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков призывал разработать сценарий освобождения оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat