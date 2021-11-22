В Одессе на Лентовича закрывается Музей современного искусства

Музей современного искусства Одессы проводит последние экскурсии и переезжает на новое место, а в особняк на Леонтовича,5, въедет Генеральное консульство Турции.

Стало известно, куда переезжает Музей современного искусства Одессы, который последние девять лет находился в старинном особняке, являющемся памятником архитектуры, на Леонтовича, 5.

Как пишет директор музея Семён Кантор на своей странице в Facebook, «с 28 ноября Музей современного искусства на Леонтовича 5 прекращает своё существование. В следующем году обновлённый музей откроется на новой локации».

«Стратегия развития современного музея требует динамических и часто неожиданных решений. В настоящее время музей нуждается в более гибком пространстве для современных экспозиций и новых проектов. К сожалению, потенциал развития, который могли обеспечить здание и прилегающая территория Леонтовича, исчерпан и они больше не могут удовлетворить новые музейные потребности», — написал Кантор.

Директор попросил следить за обновлением информации на страницах социальных сетей музея и придти 27 и 28 ноября попрощаться с любимым местом в Одессе.

По данным корреспондента Одесса News, МСИО откроется в здании бывшего Одесского завода шампанских вин на Французском бульваре, 36. А на Леонтовича, 5, разместится Генеральное консульство Турецкой Республики.

Как сообщала Одесса News, 1 млн 498 тысяч гривен готово потратить муниципальное управление капитального строительства на разработку проектно-сметной документации ремонта и реставрации памятника архитектуры «Дом доходный Луцкого», что на Маразлиевской, 2.

Фото: Ольга Черненко

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