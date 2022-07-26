В Стамбуле начал работу Координационный центр по экспорту морем украинского зерна

В Стамбуле начал интенсивную работу Совместный координационный центр, который будет осуществлять мониторинг работы зерновых коридоров в соответствии с соглашением об экспорте продовольствия из портов Украины, подписанным в Стамбуле 22 июля.

Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции по результатам встречи министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

«Работа Совместного координационного центра интенсивно продолжается», — подчеркнул Хулуси Акар.

Турецкий министр также положительно оценил сообщение о начале отгрузки зерна на этой неделе и отметил важность того, чтобы первый корабль как можно быстрее отправился.

«Турция выполнила и будет продолжать выполнять свою часть в рамках перевозок», — сказал турецкий министр.

Как сообщала Одесса News, Украина планирует начать судоходство по перевозке украинской агропродукции из морского порта «Черноморске» в ближайшее время.

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна. Документ касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одессы, Черноморска и Южного в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

«Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе», – говорилось в документе.

23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр» вблизи зернохранилища.

В МИД Украины назвали атаку «плевком» президента РФ Владимира Путина «в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану», приложившим огромные усилия для достижения соглашения. Спикер МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел порта Одессы менее чем через сутки после достигнутых в Стамбуле договорённостей, заявил, что Россия, что бы она ни обещала, будет находить пути, как это не выполнять.

Генсек ООН осудил ракетные удары по одесскому порту, подчеркнув, что все стороны должны исполнять взятые на себя обязательства, не уточняя, кто атаковал порт.

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