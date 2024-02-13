Дунайское пароходство построило ещё одну крупнотоннажную баржу

Украинское Дунайское пароходство построило уже вторую крупнотоннажную SLG-баржу с использованием старых лихтерных (малых сорокаметровых барж), а первая была спущена на воду в конце прошлого года.

Об этом Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщило в Facebook.

«В 2023 году команда Украинского Дунайского пароходства впервые за длительное время приступила к строительству несамоходного флота. На балансе предприятия осталось более 80 лихтеров, часть которых сдаётся в аренду в качестве так называемых «проставок» между судами и причалом. Но большинство гниёт, вытягивая из компании средства на якорный сбор, аварийные ремонты и т.д. Использование лихтеров в качестве доноров для создания новых SLG-судов даёт нам возможность даже во время войны системно обновлять речной флот. При этом себестоимость производства барж SLG значительно ниже строительства судна с нуля», — рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Он также отметил, что все работы по строительству новых барж проходят в Украине. Это создаёт новые рабочие места и оказывает положительное влияние как на экономику региона, так и в целом на развитие отрасли внутренних водных путей. Это также важно для обеспечения логистики и экспорта зерна.

Кубраков отметил, что баржи строятся за счёт собственных средств Украинского Дунайского пароходства без привлечения бюджетного финансирования.

Грузоподъёмность обновлённой SLG-баржи составляет 2200 тонн, длина – 76,5 метра, осадка – 3,1 метра. Для строительства баржи используют сорокаметровые лдихтерные баржи, которые ранее из-за экономической нецелесообразности простаивали или использовались не по назначению. Полноценная речная SLG-баржа строится по принципу конструктора: происходит стыковка двух лихтеров с помощью вырезаемой из третьего судна вставки.

Одесса News информировала, что ЧАО «Украинское дунайское пароходство» готовит к модернизации первое самоходное судно.

Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

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