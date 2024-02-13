Двое «уклонистов» задержаны на границе в Одесской области с помощью беспилотника

В ходе реализации оперативной информации пограничники Подольского отряда задержали двух мужчин вблизи села Станиславка, чьё передвижение к приднестровскому сегменту украинско-молдовской границы обнаружил оператор БпЛА, скорректировавший дальнейшие действия пограничного наряда.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Путешественники оказались мужчинами призывного возраста – жителями Киева и Харькова. Заметим, что правонарушение произошло среди белого дня, а не ночью, как в подавляющем большинстве случаев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные воспользовались интернет-предложением по незаконному пересечению границы, которое обошлось каждому из них в 4 тыс. долларов США.

На нарушителей границы составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Дальнейшую судьбу нарушителей решит суд.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года наряд Подольского пограничного отряда с помощью дрона с тепловизором обнаружил двигавшихся в сторону государственного рубежа лиц. Нарушителей догнали и задержали.

Фото и видео: Госпогранслужба

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy