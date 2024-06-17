18-летний юноша в Одессе решился на грабёж, дабы не попасть на военную службу

В Приморском районе Одессы по улице Леонтовича 18-летний парень заметил женщину с кошельком в руках, которая вышла из магазина, пошёл за ней и дождавшись подходящего момента, вырвал его из её рук и побежал в сторону улицы Канатной, где сел на общественный транспорт и поехал домой в Пересыпский район.

О событии сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

45-летняя потерпевшая обратилась за помощью в отдел полиции №2 Одесского районного управления полиции №1. Полицейские оперативно установили личность злоумышленника и разыскали его.

Им оказался 18-летний горожанин. Фигурант не отрицал своей причастности к содеянному и признался, что кошелёк вместе с деньгами, документами, наушниками и находившимся в нём мобильным телефоном он выбросил, объяснив, что ни телефон, ни кошелёк с деньгами ему не были нужны. Он рассчитывал на то, что с судимостью за уголовное правонарушение в будущем избежит мобилизации.

«Мы собрали достаточное количество доказательств и под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, а именно в открытом похищении чужого имущества, то есть грабеже, совершённом в условиях военного положения. Юноше грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет. По нашему ходатайству суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Местонахождение похищенного имущества мы будем устанавливать в ходе следствия», — сообщила следователь территориального подразделения полиции Ольга Лаврищук.

Одесса News информировала, что 13 июня 2024 года группу нарушителей государственной границы в количестве 41 человека, одновременно пытавшихся попасть незаконным способом за рубеж, обнаружили измаильские пограничники в зерновозе.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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