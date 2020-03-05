Задержан подозреваемый в вооружённых нападениях на почтовые отделения Одессы

Оперативники задержали в Одессе мужчину, подозреваемого в серии разбойных нападений на отделения почты.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

«В столичную полицию обратился работник почты и сообщил о совершении разбойного нападения на отделение, расположенное на бульваре Ярослава Гашека. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции, кинологи со служебными собаками», — говорится в сообщении.



Оперативники Днепровского управления полиции выяснили, что перед закрытием в почтовое отделение зашёл неизвестный в маске и, угрожая пистолетом персоналу, завладел деньгами в сумме более 20 тысяч гривен, после чего скрылся в неизвестном направлении.



Как проинформировал начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, через несколько дней кропотливой работы столичные правоохранители установили личность нападавшего. Он был задержан в Одессе.

«Правонарушителю — 22 года, из которых четыре он уже находился в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. Злоумышленник освободился лишь несколько месяцев назад и уже совершил два разбойных нападения в Киеве. Он был задержан в Одессе, изъято оружие, с которым он совершал преступления на территории столицы», — отметил Крищенко.



По его словам, имеется информация, что этот человек причастен к подобным преступлениям в Харькове, Днипре, Одессе и Николаеве.

Установлено, что орудия для совершения преступлений подозреваемый хранил в камере хранения на железнодорожном вокзале в Одессе. Во время обыска правоохранители изъяли предмет, похожий на пистолет, маски, а также одежду, в которой он совершал нападения. Все вещи направили на экспертное исследование.

«Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 187 УК (разбой). Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас следователи согласовали с процессуальными руководителями ходатайство об избрании нападавшему меры пресечения», — отметил Крищенко.

Как сообщала Одесса News, 29 января на улице Героев Крут в Одессе произошло вооружённое нападение на инкассаторов.

Фото: Нацполиция Украины