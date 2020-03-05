В Канаде и Великобритании отчеканили многокилограммовые монеты: в честь чего

Монетный двор Великобритании выпустил самую дорогую и самую крупную монету в истории страны — она ​​посвящена выходу нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Malaymail.

«Королевский монетный двор Великобритании представил семикилограммовую золотую монету с наивысшим номиналом в своей 1100-летней истории в честь последнего фильма о Джеймсе Бонде», — говорится в сообщении.

Монета диаметром 185 миллиметров также самая крупная, которую когда-либо производил Королевский монетный двор.

На монете изображён любимый автомобиль агента 007 модели Aston Martin DB5 и её номерной знак BMT 216A.

Монета является частью коллекции, посвящённой выходу фильма «No Time To Die», премьера которого состоится в Лондоне в этом месяце.

А Королевский канадский монетный двор отчеканил самую большую в своей истории золотую монету — её вес составляет 10 килограммов.

Как сообщает пресс-служба монетного двора, “Королевский канадский монетный двор изготовил самую большую в своей истории золотую монету с кленовым листом, выполненную с высокой детализацией и глубоким рельефом”.

Отмечается, что всего отчеканено 10 таких монет.

“Их цена основывается на сочетании рыночной цены золота на момент покупки, наценки за изготовление и очень малого тиража”, — указывают производители денег.

С учётом действующих цен на золото монета обойдётся покупателям минимум в 600 тысяч долларов.

Как сообщала Одесса News, в январе в Великобритании представили монету, выпущенную специально к выходу страны из Европейского Союза. На монете номиналом 50 пенсов написано «Мир, процветание и дружба со всеми народами» и поставлена дата Brexit — 31 января 2020 года»,